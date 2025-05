Helena Prestes e Javier Martinez, il video sui social emoziona: “Il resto è storia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far notizia a distanza di quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello, vinto a sorpresa da Jessica Morlacchi. La coppia sta vivendo ogni momento libero insieme come dimostrato in alcuni foto e video apparsi sui loro rispettivi profili social. Proprio ieri 23 maggio, il pallavolista argentino è stato ospite di una diretta Instagram di Luca Calvani. I due ex gieffini si sono ritrovati a cenare in un noto ristorante di Milano. Proprio in questo frangente, i due hanno affermato di star aspettando il ritorno di Helena Prestes da Cannes, dove ha preso parte all’ultima edizione del festival del cinema. Javier Martinez appare innamoratissimo della modella brasiliana, tanto da macinare chilometri pur di trascorrere dei momenti insieme a lei.

Helena Prestes e Javier Martinez, il video sul loro viaggio in Egitto emoziona

La modella brasiliana, nel frattempo, ha fatto sognare i suoi fan, pubblicando alcuni video sul suo profilo Instagram dov’è molto attiva e seguita. La donna ha pubblicato un filmato insieme al suo fidanzato della loro esperienza da sogno in Egitto. Nel video in questione, i due si abbracciano, si baciano e ridano sullo sfondo delle piramidi di Giza con sottofondo la canzone di Salmo che canta le seguenti parole: “Per me va bene, siamo io е te, il resto è noia. E tutto il male dеl mondo non ci spaventa perché siamo io e te, il resto è storia. Conta: un, due, tre, conta su di me.” Una bella dedica d’amore per il pallavolista argentino, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad emozionare i loro fan con la loro relazione che sembra davvero come una favola dei giorni nostri.