Javier Martinez svela come procede la storia con Helena Prestes: le dichiarazioni dell’ex gieffino

Javier Martinez è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pallavolista argentino si è contraddistinto per il suo self control e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Proprio la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, uscito oggi in tutte le edicole italiane, dove hanno raccontato del viaggio che hanno appena fatto in Egitto, dove hanno avuto modo di visitare anche le Piramidi. Javier Martinez ha raccontato al settimanale: “Fra El Gouna e il Cairo abbiamo fatto un sacco di cose, dall’andare a nuotare nel mare più bello di tutti – siamo stati anche su un’isola paradisiaca – all’attraversare un pezzo di deserto, dal vivercela un po’ on the road fino alle piramidi, pazzesche, dove Hele, alla fine, si è lanciata con il paracadute“. Un viaggio davvero da sogno quello che hanno fatto gli Helevier.

Javier Martinez rivela che con Helena Prestes sta procedendo divinamente

Sempre alle pagine del settimanale Chi, Javier Martinez ha usato parole dolcissime nei confronti della compagna, conosciuta nella casa del Grande Fratello. Il 30enne argentino ha inoltre svelato come sta procedendo la storia con la modella di origini brasiliane. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “se è vero che conosci una persona viaggiando, Helena, allora, oltre a essere una compagna di vita è una compagna di viaggio eccezionale, ho proprio voglia di ripartire con lei.” L’uomo ha poi aggiunto: “Sia per il fatto che insieme stiamo divinamente, sia perché sa fare tutto e mi sta insegnando tanto. Quindi, sì, ho già voglia di ripartire: vorrei andare in Giappone e fare da lì due giorni alle Maldive, solo che forse presto farà troppo caldo”. Insomma, l’ex gieffino non vede l’ora di ripartire per una nuova avventura insieme ad Helena Prestes.