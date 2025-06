Helena Prestes e Javier Martinez, grandi progetti per il futuro: l’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Usciti da due mesi dal reality show, i due hanno condiviso ogni momento libero insieme, caratterizzato da tante lune di miele in giro per l’Italia e l’estero. Dopo aver superato un momento delicato a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei, gli Helevier sembrano aver ritrovato la loro serenità, apparendo più uniti e innamorati che mai. La coppia si trova attualmente in Sardegna e più precisamente a Cagliari come rivelato da alcune foto postate in rete. Helena Prestes è volata in terra sarda per fare la conoscenza della famiglia di Javier Martinez. Proprio Alessandro Rosica ha pubblicato una storia su Instagram con l’imbarco della coppia per la Sardegna con la seguente didascalia: “gli Helevier in direzione Cagliari. Super affiatati e innamorati. Tutto il tempo abbracciati”.

Helena Prestes e Javier Martinez vorrebbero mettere su famiglia

Sempre il noto esperto di gossip ha lanciato un’indiscrezione in merito al futuro della coppia nata al Grande Fratello. Alessandro Rosica ha pubblicato un post su Instagram che cita in questo modo: “Helena Prestes e Javier Martinez sempre più affiatati e innamorati. Dopo questa convivenza vorrebbero mettere su famiglia.” Gli Helevier non hanno mai fatto mistero di voler diventare genitori, visto che entrambi hanno il sogno di crearsi una famiglia tutta loro. Di recente, la coppia è stata oggetto di un commento da parte di un’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Pamela Petrarolo che in un programma radiofonico ha usato parole d’amore nei confronti dei due: “sono una coppia serena, si amano, condividono tanto insieme. Forse la loro serenità dà fastidio e qualcuno ci ricama sopra.“