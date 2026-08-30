Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: spunta un dettaglio

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Helena Prestes e Javier Martinez sono state tra le coppie più chiacchierate di quest’estate. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno fatto molto parlare per la loro decisione di vivere una parte delle loro vacanze distanti. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Grecia insieme ad un gruppo di amici, la donna è volata in Brasile e più precisamente nell’est del paese dove poter praticare kite-surf e fare yoga. Un viaggio in terra verdeoro che ha visto la presenza anche di Javier Martinez. L’ex concorrente del Grande fratello ha passato alcuni giorni con la fidanzata in un resort di lusso prima di far ritorno in Italia.

Helena Prestes è tornata in Italia

Una volta in Italia, Javier Martinez ha fatto tappa a Firenze dove ha avuto modo di riabbracciare Federico Fusca, suo grande amico. Nel frattempo, Helena Prestes ha continuato il suo soggiorno in Brasile fino a poche ore fa quando ha fatto ritorno a casa. A rivelare la novità sono stati dei commenti di alcuni fans sui social. Un utente su X ha scritto: “L’ultima storia dell’esclusivo. Lei che riprende il suo Orso. Le sarà mancato da morire” mentre un altro “Casa dolce casa”. Gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – si sono ricongiunti per la gioia dei fans che ancora oggi li seguono con grandissima passione.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram