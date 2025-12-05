Helena Prestes e Javier Martinez, arriva una segnalazione: “A Natale…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande fratello. La modella di origine brasiliane e il pallavolista argentino stanno insieme da quasi dieci mesi e da non molto sono andati a convivere a Terni dove lui ha ripreso la professione di pallavolista per la Terni volley academy, squadra che milita nel campionato di A3. Nel corso delle ultime ore, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans in rete – sono finiti al centro di una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano nel suo profilo Instagram. Un utente ha scritto all’esperta di gossip il seguente messaggio: “Helena Prestes e Javier Martinez a Natale avranno a casa a Terni la famiglia di lui e la famiglia di lei, arriva anche la nonna dal Brasile. Ci sarà qualche sorpresa?“.

Helena Prestes e Javier Martinez, Natale in famiglia a Terni?

Gli Helevier potrebbero festeggiare le festività natalizie con le rispettive famiglie a Terni, città che li accolti da qualche mese. Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno già fatto l’albero di Natale. In alcune storie pubblicate su Instagram si vede la modella brasiliana insieme al compagno mentre posano gli addobbi sul loro albero di Natale. In quell’occasione, la coppia era stata aiutata dalla sorella di lei. Un ritratto di famiglia che aveva scaldato i cuori dei fans che ancora oggi, seguono con grande passione le avventure della coppia nata nella scorsa edizione del Grande fratello.