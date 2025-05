Helena Prestes e Javier Martinez allo stesso evento di Lorenzo Spolverato a Capri: cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello dove hanno fatto sognare con la loro storia d’amore. Dopo aver trascorso qualche giorno a Napoli per alcuni impegni di lavoro, la coppia ha raggiunto l’Isola di Capri a bordo di uno yacht. I due hanno preso parte alla nuova edizione di Vip Champion, un evento dove alcuni vip si ritrovano per iniziare la stagione estiva. Tra i presenti oltre agli Helevier anche Michael Castorino e Lorenzo Spolverato, anche loro reduci dall’ultima edizione del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto dei trascorsi con il modello milanese dentro la casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana aveva avuto un avvicinamento con Lorenzo Spolverato prima di iniziare una storia con il pallavolista argentino.

Helena Prestes e Javier Martinez allo stesso evento di Lorenzo Spolverato a Capri

Lorenzo Spolverato sta partecipando allo stesso evento di Helena Prestes e Javier Martinez sull’Isola di Capri. Secondo alcune indiscrezioni, il modello milanese non avrebbe avuto contatti con i due ex gieffini, preferendo passare la serata molti distanti. In alcune stories, l’ex di Shaila Gatta si è visto cantare al fianco dell’inseparabile Michael Castorino. Solo di recente, Lorenzo Spolverato aveva rilasciato un’intervista a Fanpage dov’era tornato a parlare della modella brasiliana dichiarando in questo modo: “Non sono mai stato innamorato di Helena. Se fossi stato furbo, avrei cominciato una relazione con lei che era persa di me e, uscendo dalla Casa, avrei ottenuto molti più consensi.”