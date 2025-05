Helena Prestes, duro sfogo sui social: “E’ triste dover allontanare persone”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno riscosso più successo in seguito all’esperienza nella casa del Grande Fratello. La modella brasiliana ha un’agenda fitta di impegni. L’ex gieffina è appena tornata da alcuni giorni a Cannes, dove ha preso parte ad alcuni eventi collegati alla manifestazione cinematografica. La donna infatti è stata vista al party di un noto brand di occhiali ed alla sfilata di Philipp Plein, dove ha incantato tutti indossando una tutina che ha lasciato poco all’immaginazione. La fidanzata di Javier Martinez ha poi partecipato alla prima di Fuori, il nuovo film con protagonista Valeria Golino presentato alla manifestazione cinematografica. Helena Prestes ha poi fatto ritorno in Italia, dove ha riabbracciato il compagno, conosciuto nella casa del Grande Fratello. I due fanno coppia fissa da ormai tre mesi e appaiono più innamorati che mai.

Helena Prestes posta un duro sfogo sui social

In queste ultime ore, Helena Prestes si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. La modella brasiliana ha postato alcuni messaggi sul suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. La donna ha scritto le seguenti parole: “E’ triste dover allontanare persone che non riesci a capire o fidarsi. L’ho fatto così tante volte e ho imparato così tante volte che ho fatto bene. A volte le brave e giuste azioni non dipendono da noi”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi continuato: “Quando qualcuno riceve un beneficio ma non ricambia (nemmeno col riconoscimento) rompe il ciclo sociale del dono, minando la fiducia ed i legami comunitari. Semplice.” Al momento non si sa chi sia il destinatario di tale messaggio carico di delusione. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.