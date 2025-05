Helena Prestes alla sfilata di Philipp Plein a Cannes: look super sexy per l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, che si è concluso con la vittoria a sorpresa di Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova attualmente a Cannes per partecipare alla manifestazione cinematografica tra le più importanti al mondo. Dopo aver preso parte ad un evento di un noto brand di occhiali italiano in cui ha avuto modo d’incontrare la cantante Rihanna insieme al compagno Asap Rocky, Helena Prestes ha sfilato sul red carpet del festival. La fidanzata di Javier Martinez ha incantato i suoi fan, indossando un abito bianco che ha messo in mostra le sue curve. La donna ha abbinato il tutto con un’acconciatura raccolta e dei gioielli verdi sia al collo che alle mani. In rete, i fan hanno commentato il look dell’ex gieffina con commenti del tipo: “Divina” oppure “Spettacolare, le sta bene il bianco.”

Helena Prestes alla sfilata di Philipp Plein con una tutina vedo non vedo

La modella brasiliana si trova a Cannes dove ha preso parte ad alcuni eventi, in programma durante il festival del cinema. Dopo aver preso parte alla premier del film Fuori con Valeria Golino, Elodie e Matilde De Angelis come protagoniste, Helena Prestes ha preso parte ad una sfilata di un noto sfilata. La fidanzata di Javier Martinez è stata invitata ad un evento di Philipp Plein, dove si è presentata indossando un look super sexy. L’ex gieffina ha indossato una tutina nera vedo non vedo ricoperta di strass che ha messo in mostra le sue curve slanciate. La donna ha reso noto tutto sul suo profilo Instagram, dove ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per l’affetto dimostratole in questi ultimi tempi.