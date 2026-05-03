Javier Martinez torna social: arriva una richiesta particolare

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico a distanza di quasi 2 anni dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato la popolarità e l’amore. Da tempo, l’uomo ha una relazione stabile con Helena Prestes, una modella brasiliana conosciuta nella Casa. In queste ore, il pallavolista argentino è tornato alla ribalta per una richiesta fatta via social. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede coi pettorali scoperti e in mano una camicia su di un set fotografico. L’ex gieffino ha quindi allegato il tutto alla seguente richiesta: “Quando un altro shooting? (Faccia sobria e riposata)”, taggando un suo amico fotografo.

Javier Martinez ha difeso la storia con Helena Prestes

Il pallavolista, nel frattempo, ha fatto parlare nei giorni scorsi quando ha fatto una diretta social. In quel frangente, Javier Martinez ha alzato la voce contro coloro che mettono in giro voci infondate sulla sua relazione con Helena Prestes, lontana dall’Italia per impegni di lavoro. L’uomo ha dichiarato, apparendo molto spazientito: “se mai ci sarà modo o tempo di raggiungere Helena bene altrimenti la vedrò quando torna, come fa una persona sana e non tossica, come fa una coppia che ha fiducia e sopratutto che non ascolta le put**nate che scrivono certe persone. La cosa che mi preoccupa è che siete persone molto grandi e che dite e fate dei commenti completamente senza un minimo fondamento. Io lascio perdere, siete voi che vi fate il sangue amaro non io.“