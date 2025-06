Helena Prestes, disavventura in treno per l’ex gieffina: “Voglio piangere”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro in seguito all’uscita dalla casa del Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana ha un’agenda piena di impegni mentre la storia d’amore con Javier Martinez conosciuto nel reality show sta procedendo a gonfie vele. Proprio gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno trascorso dieci giorni in Campania tra Napoli e Capri, dove hanno preso parte all’ultima edizione di Vip Champions. In questo frangente, Helena Prestes si è resa protagonista di un siparietto con Belen Rodriguez ed ha avuto modo di riabbracciare Alfonso Signorini, il quale è stato il testimone della nascita della sua storia d’amore con Javier Martinez.

Helena Prestes ha perso il suo vestito in treno: piccolo previsto per lei

Ieri Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto ritorno a Milano come testimoniato una foto postata da lei nelle sue storie di Instagram con la seguente didascalia: “Finalmente a casa”. Stamattina, tuttavia, la modella brasiliana ha rivelato di essere rimasta vittima di una disavventura sul treno di ritorno a Milano. La donna ha postato una storia nel suo profilo Instagram che cita così: “Ho lasciato in treno il mio abito da sogni. Voglio piangere“. Un piccolo imprevisto per Helena Prestes dal suo viaggio da sogno in Campania insieme al fidanzato. I due sono apparsi più innamorati che mai, tanto da aver trascorso giornate a mangiare piatti e vedere i posti tipici della zona.