Lorenzo Spolverato non ha detto la verità al Grande Fratello: passato difficile? Un amico nega

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé, da quando è approdato al Grande Fratello è sempre stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. C’è chi sta apprezzando molto il suo percorso e chi invece non perde occasione per attaccarlo duramente e criticarlo. Lui nella casa più spiata d’Italia ha parlato del suo difficile passato, fatto anche di bullismo e violenza.

Il gieffino ha raccontato che faceva parte di alcune bande che lo costringevano a fare delle cose, come rubare, portare a termine varie missioni, commettere e ricevere violenza. Però ha parlato anche di un padre aggressivo e di una situazione economica problematica. Tutto ciò che ha detto è vero? Stando alle ultime indiscrezioni non avrebbe detto la verità al Grande Fratello e dopo essere stato sbugiardato da un familiare è intervenuto anche un suo amico.

Un amico di Lorenzo Spolverato lo sbugiarda, il gieffino ha mentito sul suo passato

È stato Biagio D’Anelli a riportare le rivelazioni dell’amico di Lorenzo Spolverato, il quale ha fatto sapere che la cosa lo fa ridere. Tra le varie cose ha detto che il gieffino ha fatto le superiori con il suo migliore amico, lo conoscono da tantissimo tempo e ha chiaramente negato le rivelazioni fatte dal modello in merito al suo passato.

Al giornalista ha detto: “Noi siamo gente di periferia e lui è uno di Milano, Milano. È di una classica famiglia perbene. Ci stupiamo che dica certe cose”. Ha anche fatto sapere che glielo dirà quando uscirà dal Grande Fratello. L’amico di Lorenzo Spolverato ha poi ribadito che lo conoscono bene e sanno che elemento è. Come reagirà il gieffino se la vicenda salterà fuori? In diretta ammetterà di aver mentito sul suo passato? Non ci resta che attendere per scoprirlo.