Helena Prestes confessa: “Ecco la prima cosa che ho fatto dopo il Grande Fratello”

Helena Prestes è stata tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha raggiunto la finale prima di essere eliminata. La modella brasiliana ha ottenuto un grande seguito, tanto che ancora oggi i suoi sostenitori la seguono nelle sue avventure in giro per il mondo. Proprio la donna ha rivelato alcuni dettagli di quell’esperienza televisiva nel corso di un’intervista. Helena Prestes ha svelato la prima cosa che ha fatto dopo essere stata rinchiusa per sei mesi all’interno del reality show di Mediaset. La modella brasiliana ha ammesso: “ci pensavo sempre, al Grande fratello, guardando quel pezzettino di cielo che ci era concesso. E così sono andata, sono saltata fuori dall’aereo come un ovetto e mi sono aperta come una farfalla, è stato il lancio più bello della mia vita“

Helena Prestes è una grande amante degli sport estremi

La modella brasiliana ha dimostrato di essere una grande amante degli sport estremi. Helena Prestes è solita condividere nel suo profilo Instagram video in cui si lancia con il paracadute e compie alcune acrobazie con il kite surf. Proprio la compagna di Javier Martinez è reduce da una vacanza di due settimane in Brasile, suo paese natale. La donna ha potuto praticare kite surf e yoga, due disciplina di cui è una grande appassionata. In un post pubblicato su Instagram, la 35enne ha scritto in merito al kite surf: “Mi ricarica mi accende l’anima.”