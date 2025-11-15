Helena Prestes confessa: “Ecco cosa mi manca in Italia”, la rivelazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere molto seguita sui social dove aggiorna ogni giorno i fans in merito alle sue avventure in giro per l’Italia e il mondo. La modella brasiliana è da più di una settimana in Brasile, paese dov’è nata e cresciuta prima del suo arrivo in Italia. In questi giorni, la 35enne ha postato alcuni video e foto del suo viaggio nella sua terra natia, rivelandone alcune curiosità e aspetti inediti. A tal proposito, Helena Pestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, facendo una confessione che ha sorpreso i fan. La donna ha pubblicato una foto di un succo di frutta con il seguente commento: “In Brasile è molto comune bere un succo fresco praticamente ovunque: dai bar alle piccole bancarelle per strada. L’arancia verde, gli energizzanti puoi ordinarli in qualsiasi posto sempre pronti e buonissimo. E’ una delle cose che purtroppo mi manca di più qui in Italia.”

Helena Prestes e le voci di una presunta crisi con Javier Martinez

La modella brasiliana si sta godendo le ultime ore in Brasile prima di far ritorno in Italia. Un viaggio, quello di Helena Prestes, che ha scatenato da parte dei malpensanti i rumors di una presunta crisi con Javier Martinez. A rassicurare i fans sono arrivate le parole di Deianira Marzano che ha pubblicato su Instagram. L’esperta di gossip rispondendo a tali illazioni ha scritto: “Lo ripeto per la millesima volta e poi non lo dico più: tra di loro tutto ok, super ok. Si sentono sempre, ieri hanno fatto una videochiamata di un’ora – saputo da un amico in comune. Solo voi vi state facendo tutti questi film“.