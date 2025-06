Helena Prestes concorrente di un reality show in Brasile? L’ex gieffina rompe il silenzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è messa in mostra per il suo carattere battagliero con cui è riuscita a conquistare milioni di persone. La partecipazione della modella ha catturato l’attenzione anche degli utenti in Brasile a causa del suo avvicinamento con Zeudi Di Palma e le sue forti liti nella casa. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Il portale brasiliano Desembuxa Online ha annunciato la partecipazione della fidanzata di Javier Martinez nella nuova edizione de A Fazenda in partenza da settembre. Nel post pubblicato su X si leggono le seguenti parole: “Helena Prestes, modella brasiliana che ha suscitato scalpore al “Grande Fratello Italia”, dovrebbe essere nel cast di #AFazenda17. Si è classificata seconda nella sua edizione ed è stata coinvolta in scontri violenti”.

Helena Prestes concorrente de A Fazenda in Brasile? Parla lei

La presunta partecipazione di Helena Prestes come concorrente alla nuova edizione de A Fazenda in Brasile ha fatto in breve tempo il giro della rete. fino ad arrivare alla diretta interessa. Proprio la compagna di Javier Martinez ha rotto il silenzio in merito a tale voci, pubblicando un post sul suo profilo X dov’è seguita da 50 mila followers. La donna ha scritto che per il momento non andrà in Brasile, facendo tirare un sospiro di sollievo ai sua fan. Una smentita da parte dell’ex gieffina, la quale si sta godendo delle giornate all’Isola di Capri in compagnia del fidanzato. Gli Helevier hanno infiammato la rete dopo aver pubblicato un video con indosso solo due asciugamani che hanno lasciato poco all’immaginazione.