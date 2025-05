Helena Prestes commossa sui social: “Arrivate dentro di me”, c’entrano i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna si è classificata in seconda posizione alle spalle di Jessica Morlacchi. Nonostante questo, la modella brasiliana ha saputo costruirsi una corposa fanbase, che ogni giorno la segue sui social. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un video nel suo profilo X dov’è molto attiva per ringraziare le persone che le hanno fatto dei regali. Nel filmato si vede Helena Prestes insieme ad una tigre di peluche che dichiara le seguenti parole: “Oggi mi è venuto da piangere perché pensare che qualcuno è venuto qui… Volevo dirvi che arrivate dentro di me, vi ascolto, vi sento”. La modella brasiliana ha ringraziato i fan con un messaggio d’affetto. Neanche a dirlo, il post è stato preso di mira dai fan della donna, che hanno scritto: “Tu sei arrivata al nostro cuore, dal primo giorno.”

Helena Prestes ed il messaggio scaccia crisi con Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes è reduce da una vacanza da sogno in Egitto in compagnia di Javier Martinez. Una volta tornata in Italia, l’ex concorrente del Grande Fratello è finita al centro di un’indiscrezione da parte di Deianira Marzano, che l’accusava di essere fredda e distante nei confronti del compagno. Di qui, è arrivata la reazione della modella brasiliana che ha pubblicato un messaggio dolcissimo nei confronti del pallavolista argentino per smentire le voci di crisi che erano circolate. In esso si leggono le seguenti parole: “Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi o pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta a detto “ you dont need no mention” because he IS the mention … mi manca mio orso”