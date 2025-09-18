Helena Prestes assente sui social, i fan disperati: “Ci manchi”, ecco cosa c’è dietro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In questi giorni, la modella brasiliana sta facendo molto parlare per una prolungata assenza sui social, dov’è sempre stata molto attiva. Un distacco, quello della donna, che ha scatenato preoccupazione e curiosità da parte dei suoi fan che si stanno chiedendo il motivo di tale comportamento. In rete si leggono commenti del tipo: “Torna presto cucciola”, “Ci manchi come l’aria” mentre altri fan di Helena Prestes sospettano che dietro ci siano motivi lavorativi. Un fan ha scritto: “Se sta davvero registrando quel programma, è libera e capace di fare scelte lavorative in modo autonomo”. A svelare la verità in merito all’assenza social della compagna di Javier Martinez è arrivata un’indiscrezione da parte di Deianira Marzano.

Helena Prestes assente dai social per le registrazioni di The Social Hero

L’esperta di gossip ha fatto sapere che dietro l’assenza di Helena Prestes dai social ci sarebbero motivi di lavoro. La modella brasiliana starebbe registrando The Social Hero, un nuovo reality show che debutterà nel 2026 su Amazon Prime Video. La 35enne sarebbe stata presa nel cast insieme a Shaila Gatta, con la quale i rapporti sono inesistenti dopo l’esperienza al Grande Fratello. Il nuovo reality show in registrazione dal 15 al 22 settembre vede i concorrenti sfidarsi in prove fisiche e di cultura per vincere il montepremi finale di 10 mila euro. Una bella novità, quindi, per i fan della modella brasiliana che potranno rivederla molto presto in televisione.