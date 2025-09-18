Helena Prestes e Shaila Gatta insieme in un nuovo reality show: tutto quello che c’è da sapere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Social Hero è il nuovo reality show di Amazon Prime Video che porterà alcuni protagonisti più amati dei social a sfidarsi in prove fisiche e culturali ad eliminazione diretta. Tra i concorrenti spiccano nomi del tipo Francesco Chiofalo, Maika Randazzo, Shaila Gatta ed Helena Prestes. Ogni sfida promette tensioni e colpi di scena. Le registrazioni sono attualmente in corso e dureranno fino al 22 settembre quando verrà decretato il vincitore. A differenza di altri reality show le eliminazioni non dipenderanno dal televoto ma bensì dal risultato delle sfide. Quindi ogni prova è decisiva: vincere significa rimanere in gioco. Fanpage ha svelato alcuni protagonisti già confermati. Si tratta di personaggi che nella vita reale hanno avuto molti litigi tra di loro come Antonella Mosetti, Federico Fashion Style, Tony Renda e l’ex fidanzata Jenny Guardino, Maika Randazzo, Mila Suarez e Francesco Nozzoli.

Helena Prestes e Shaila Gatta dal Grande Fratello a The Social Hero

Ma non finisce qui perché secondo Deianira Marzano nel cast di The Social Hero ci saranno anche Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime nemiche all’interno del Grande Fratello. Le due donne si erano rese protagoniste di importanti scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. Shaila Gatta non aveva esitato ad accusare Helena Prestes di star illudendo Javier Martinez all’interno del GF. Per quanto riguarda i compensi: essi variano secondo la popolarità sui social. Si parla da 1000 fino a 9000 euro mentre il giornaliero è di 500 euro al giorno. Inoltre è previsto un compenso extra per chi supererà le cinque giornate. Per quanto riguarda il premio, il primo si aggiudicherà 10 mila euro mentre il secondo e il terzo otterranno dei premi in denaro significativi.