Javier Martinez, la rivelazione di un ex gieffino: “L’ho sentito…”

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Lo schiacciatore argentino ha iniziato la preparazione atletica in vista della prima partita di campionato con la sua squadra, la Terni Volley Academy. Nel frattempo, il 30enne è finito al centro di un commento da parte di un ex gieffino che ha partecipato con lui all’ultima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Giglio che ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non Succederà più. In questo frangente, il parrucchiere emiliano ha fatto una rivelazione in merito ai suoi ex compagni di gioco. L’uomo ha riferito di aver mantenuto i rapporti con: “Lorenzo Spolverato, Michael Castorino, Stefano Tediosi, Federica Petagna, Maxime Mbanda, ho sentito anche Javier Martinez dieci giorni fa, cioè ci sentiamo un po’ tutti”.

Javier Martinez si prepara al debutto in campionato, Giglio e Yulia dicono no a Temptation Island

Mentre Javier Martinez è alle prese con gli allenamenti in vista del debutto in campionato con la Terni Volley Academy, Giglio ha parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island insieme a Yulia Bruschi. Ai microfoni di Giada De Miceli, il parrucchiere emiliano ha dichiarato: “Mai, mai, esattamente mai! Mettermi in ridicolo davanti a tutta Italia, mettere in ridicolo la mia relazione davanti a tutta Italia… geloso no, però il fatto di mettersi in ridicolo lì… ridicolo perché comunque la tua storia viene strumentalizzata.” Parole che sono state condivise da Yulia Bruschi, che presente all’intervista, ha ammesso di voler mantenere la sua storia privata.