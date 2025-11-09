Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez: arriva un dolce gesto dal Brasile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’ex concorrente del Grande fratello si trova attualmente in Brasile per prendere parte ad un viaggio-lavoro con Cometa Living, un club esclusivo per gli amanti del kite surf. Per questo motivo, la donna non è potuta essere a bordo campo a tifare per Javier Martinez, che ieri 9 novembre ha ottenuto la sua prima vittoria nel campionato di A3 con la Terni volley academy. Nonostante questo, Helena Prestes ci ha tenuto a far sentire la sua vicinanza verso il compagno con il quale è legata da 9 mesi. La modella brasiliana ha infatti lasciato diversi commenti d’incitamento verso Javier Martinez durante la partita, trasmessa in diretta su You tube.

Helena Prestes ha visto la partita di Javier Martinez su You Tube

L’ex gieffina ha dimostrato di essere la prima fan di Javier Martinez. Helena Prestea ha assistito alla partita dello schiacciatore del Terni volley academy in streaming su You Tube come hanno fatto altre 4 mila persone. In questo frangente, la donna ha incitato il compagno con commenti del tipo: “forza Terni”, “amore mio“, “bravissimo” e ancora “vinto.” Neanche a dirlo, il dolce gesto della 35enne ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. Un utente ha scritto: “dal Brasile con amore” mentre un altro “che carina, che non si è voluta perdere la partita di Javier nonostante sia dall’altra parte del mondo”.