Javier Martinez, traguardo da record per l’ex gieffino: ecco cosa ha fatto

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione del Grande fratello. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo è tornato a praticare la pallavolo ad alti livelli. Il 30enne infatti è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una squadra nata quest’anno che milita nel campionato di A3. Ieri 9 novembre, il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo. Il 30enne ha brillato insieme ai suoi compagni durante la partita contro una squadra di Napoli. Javier Martinez ha segnato il punto della vittoria davanti ad oltre 1000 persone venute per vedere lui ed il resto della squadra.

Javier Martinez ha raggiunto i 1100 punti in carriera

Il compagno di Helena Prestes ha ottenuto la prima vittoria con la Terni volley academy. Javier Martinez ha fatto una prestazione di grande qualità nel terzo e secondo set. Proprio l’ex gieffino ha ottenuto un importante traguardo come si legge nel post condiviso sui social dalla squadra. Lo schiacciatore argentino ha raggiunto i 1100 punti in carriera segnati in tutte le competizioni in cui ha partecipato. Il 30enne è inoltre il migliore realizzatore della sua squadra. L’uomo ha realizzato 55 punti nelle tre giornate disputate di campionato. Un numero che è destinato ad aumentare col passare delle settimane. Un momento davvero d’oro per l’ex gieffino sia dal punto di vista professionale che sentimentale.