Helena Prestes, arriva un forte gesto per Javier Martinez: cosa ha fatto

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2024, dove ha trovato sia la popolarità che l’amore. La modella influencer è finita al centro dell’attenzione per dei nuovi tatuaggi che hanno incuriosito i suoi fans. In rete molti utenti hanno iniziato a domandarsi cosa rappresentassero le nuove scritte apparse sulla mano della 35enne di San Paolo. Ed ecco, che la donna ha deciso di rompere il silenzio, rivelando il significato dei suoi nuovi tatuaggi. Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo canale abbonamento dove ha svelato il mistero. Un utente su X ha riportato quanto detto dalla donna su Instagram: “il tatuaggio ha due significati: la L di Luiz (il padre) e la J di Javier Martinez”. La donna ha deciso di fare un forte gesto sia per ricordare il padre venuto a mancare nelle scorse settimane sia per omaggiare il compagno, con il quale ha una storia da un anno.

Helena Prestes ha fatto un tatuaggio per Javier Martinez

La modella brasiliana ha rivelato di aver fatto un tatuaggio per Javier Martinez, con il quale ha una storia da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Un legame che è diventato sempre più forte settimana dopo settimana. Il pallavolista argentino era rimasto vicino ad Helena Prestes durante la perdita del padre. In un’ospitata a Verissimo, il 31enne aveva dichiarato: “So che non sono stati dei giorni facili, so che sei ancora in quella fase di superamento di questa cosa. Sono sicuro che ce la farai e sono fiero di te per come stai affrontando tutto. Ti auguro di ritrovare quella serenità che ti ha sempre contraddistinto.”