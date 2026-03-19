Javier Martinez, il tenero gesto social commuove i fans: cosa ha fatto

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Javier Martinez è tra gli ex gieffini più amati dal pubblico italiano. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé in queste ore per un tenero gesto social. In particolare, il 31enne di Cordoba ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha commosso i suoi fans. L’uomo ha postato una foto in cui compare abbracciato al padre Mariano alla fine di una partita di pallavolo di qualche anno fa. Il compagno di Helena Prestes ha voluto così festeggiare la Festa del papà. Una foto che è arrivata al cuore dei suoi seguaci, che in rete hanno lasciato commenti di questo genere: “Che belli”, “cucciolo” ma anche ” Una persona d’oro.” Un rapporto, quello tra padre e figlio Martinez, che aveva emozionato al Grande Fratello 2024.

Mariano e quelle parole speciali per il figlio Javier Martinez

Nelle scorse settimane, Mariano aveva usato parole speciali per descrivere il rapporto col figlio. In un commento apparso su Instagram, l’uomo aveva scritto: “Quando la gente mi dice “Javier Martinez è unico”, io rispondo di no perché anche Mariano e Russo rispettano le loro mogli, sono padri esemplari, hanno molti amici e non si arrabbiano mai perché farlo è tempo perso. Amo i miei tre figli e Javier è molto speciale per noi ed Helena è ciò che mancava alla famiglia.” Nel frattempo, Javier Martinez sta vivendo un momento d’oro. L’uomo è stato scelto come testimonial di una collezione di un noto brand di moda in uscita nelle prossime settimane in Italia.