“Hamelin” di Factory Compagnia Transadriatica racconta domenica 15 marzo al “Dalla” di Manfredonia la storia del Pifferaio Magico

Penultimo appuntamento al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con gli spettacoli di “con gli occhi aperti”, la finestra dedicata alle famiglie di “respIRA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Domenica 15 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena “Hamelin”, uno spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, per la regia di Tonio De Nitto e la drammaturgia di Riccardo Spagnulo, che prende spunto dall’enigma dei bambini scomparsi nella fiaba del Pifferaio Magico.

La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Hamelin è il nome di una cittadina al nord della Germania dove leggenda e realtà si son fuse centinaia di anni fa, dove diverse ipotesi non hanno mai risolto il mistero della sparizione di 130 bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa dell’accalappia topi.

Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba, nella tradizione orale prima e nella raccolta “Saghe germaniche” dei Fratelli Grimm poi. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senzatamburi, dove anche i cortei in festa che vi arrivano cessano immediatamente ogni suono. Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione?

Il pifferaio, interpretato da Fabio Tinella, misterioso interprete di un teatro che si perde nella notte dei tempi, giocando su diversi piani temporali, s’interroga sul ruolo dell’arte oggi.

“Ci siamo chiesti in cosa possa consistere oggi la libertà’ restituita dal pifferaio e possiamo dire che il pifferaio come artista porta una visione diversa da quella degli adulti, in cui c’è spazio per la sorpresa e per il rapimento della bellezza (cose che appartengono all’infanzia). E’ una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento attraverso la musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle restrizioni e alla troppa protezione che non li fa crescere”, le parole di Tonio De Nitto.

Questo spettacolo è un’esperienza teatrale destinata a un massimo di 100 spettatori.

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore) e di 5 euro (galleria).

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi, 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.