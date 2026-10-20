Eventi Capitanata
Halloween Fest al Centro Commerciale del Gargano
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HALLOWEEN FEST: DUE POMERIGGI DA BRIVIDIIII!
Al Centro Gargano Halloween si festeggia alla grande! Preparati a due appuntamenti mostruosamente divertenti, tra dolcetti, colori e tanta fantasia!
31 OTTOBRE | DOLCETTO O SCHERZETTO?
Dolcetti mostruosi, bevande colorate, baby dance e divertimento da paura!
1° NOVEMBRE | ZUCCA CHE TI PASSA!
Un laboratorio creativo per decorare zucche, foglie e giocare con tutti i colori dell’autunno!
Segna le date e preparati a vivere Halloween con noi!
Ti aspettiamo al Centro Gargano!