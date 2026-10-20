Eventi Capitanata

Halloween Fest al Centro Commerciale del Gargano

Redazione20 Ottobre 2026
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HALLOWEEN FEST: DUE POMERIGGI DA BRIVIDIIII! 👻

Al Centro Gargano Halloween si festeggia alla grande! 🧡 Preparati a due appuntamenti mostruosamente divertenti, tra dolcetti, colori e tanta fantasia!

🍬 31 OTTOBRE | DOLCETTO O SCHERZETTO?

Dolcetti mostruosi, bevande colorate, baby dance e divertimento da paura!

🎨 1° NOVEMBRE | ZUCCA CHE TI PASSA!

Un laboratorio creativo per decorare zucche, foglie e giocare con tutti i colori dell’autunno!

📅 Segna le date e preparati a vivere Halloween con noi!

📍 Ti aspettiamo al Centro Gargano!

tenuta santa lucia
Redazione20 Ottobre 2026