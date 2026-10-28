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Halloween e Ognissanti: il sindaco di Manfredonia estende gli orari di diffusione musicale

Il sindaco di Manfredonia con l’ordinanza 67 ha disciplinato gli orari di diffusione sonora di intrattenimento musicale durante le festività di Ognissanti.

Nell’ordinanza è scritto che per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal Comune ubicate in tutte le aree residenziali, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, zona ASI, nonché per

quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo, la cessazione delle emissioni

sonore dalle ore 02:00 del giorno successivo, fatta salva preventiva autorizzazione/SCIA ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.,

nel seguente giorno:

Sabato 31 ottobre 2026