Guida al pagamento online del bollo auto con PagoPA

La tassa automobilistica, comunemente nota come “bollo auto”, è un tributo obbligatorio che, per fortuna, si può oggi pagare in modo rapido e sicuro direttamente da casa. Grazie all’adozione del sistema PagoPA, il pagamento online è diventato la modalità standard e più efficiente per mettersi in regola con la propria Regione.

Ecco i principali canali digitali e le procedure per pagare il Bollo Auto, evitando code e inutili perdite di tempo.

La piattaforma PagoPA

Dal 2020, il bollo auto deve essere versato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, il nodo nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Questo sistema non è un sito di pagamento in sé, ma una piattaforma che garantisce la tracciabilità e la certezza del versamento. Il pagamento si finalizza scegliendo un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente.

Bollonet di ACI

Il canale più autorevole per il pagamento è il servizio Bollonet messo a disposizione dall’Automobile Club d’Italia (ACI). Per accedere al servizio (disponibile per la maggior parte delle Regioni italiane) è necessario autenticarsi utilizzando le proprie credenziali digitali, in particolare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticati, è possibile selezionare il pagamento per i veicoli associati al proprio codice fiscale oppure inserire la targa di un veicolo non proprio. Il sistema calcola l’importo dovuto.

Per la finalizzazione, il servizio indirizza l’utente alla piattaforma PagoPA per scegliere il PSP (la propria banca, Poste Italiane o altri istituti) e completare la transazione.

Il portale web della Regione

Molte Regioni e Province Autonome (che sono gli enti titolari della riscossione) offrono sul proprio sito ufficiale un collegamento diretto per i pagamenti online bollo auto, utilizzando sempre l’infrastruttura PagoPA. È consigliabile visitare il sito della Regione di residenza e cercare la sezione “Tasse Automobilistiche” o “Bollo Auto”.

Generalmente, basta inserire la targa del veicolo e il proprio codice fiscale per visualizzare l’importo da pagare e procedere.

Altre modalità di pagamento digitali

Oltre ai portali ufficiali, è possibile utilizzare altri canali digitali interconnessi con PagoPA. Quasi tutte le banche offrono la possibilità di pagare il bollo auto tramite il proprio servizio di Home Banking o le App Mobile. Il vantaggio è che il pagamento avviene direttamente dal conto corrente, con la sicurezza e l’interfaccia a cui l’utente è abituato. Per procedere, nella sezione “Pagamenti” o “PagoPA” della propria piattaforma bancaria, è possibile inserire i dati del veicolo (targa e tipo di veicolo) o, se si ha un avviso di scadenza cartaceo o digitale, scansionare il QR Code o inserire il Codice Avviso (IUV).

Poste Italiane è un PSP aderente a PagoPA e offre il servizio con commissioni spesso competitive. Si può pagare tramite il sito web ufficiale di Poste Italiane o utilizzando le App Postepay e BancoPosta. Basta accedere all’app, selezionare il servizio e inserire la targa e la Regione per calcolare l’importo e finalizzare l’operazione con pochi tap.

App IO e altre app di pagamento

L’App IO, l’app dei servizi pubblici, notifica spesso la scadenza e permette di pagarlo direttamente inquadrando il QR-Code dell’avviso. Anche molte app terze di pagamento (come Satispay o Telepass Pay, se il servizio è attivo) includono la funzione di pagamento, semplificando ulteriormente l’operazione.

Per quanto riguarda le scadenze, il rinnovo del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (ad esempio, se scade a dicembre, si paga entro il 31 gennaio). Il sistema online permette anche di pagare avvisi di accertamento o solleciti.

Per i costi, il servizio è formalmente gratuito, ma viene applicata una commissione di servizio da parte del PSP scelto (Banca, Poste, ecc.). L’importo varia, ma in genere si aggira tra 1,00 € e 2,50 € a seconda dell’operatore.

Infine, per la ricevuta, una volta concluso il pagamento, il sistema PagoPA genera una ricevuta telematica che ha pieno valore legale. È fondamentale conservare questa ricevuta digitale per qualsiasi verifica futura.