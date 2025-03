[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA FOGGIA: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDROGA. SEGNALATI ALLA PREFETTURA 69 SOGGETTI.

A partire dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli antidroga sul territorio della Capitanata, con l’ausilio dei cani cinofili Gerico, Jackson, Lorike Jim. Le operazioni si sono concentrate in modo particolare lungo le principali arterie stradali e ferroviarie della provincia, nonché nei luoghi ad alto afflusso di pubblico, come la stazione e il nodo intermodale di Foggia, frequentati da centinaia di passeggeri ogni settimana.

I controlli, effettuati con il supporto dei Baschi Verdi e delle altre Forze di Polizia, hanno portato alla segnalazione di 69 assuntori di sostanze stupefacenti alle competenti Prefetture, per violazione dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. I trasgressori, trovati in possesso di droga per uso personale, rischiano la sospensione o il divieto di ottenere la patente di guida, il passaporto, il permesso di soggiorno e la licenza di porto d’armi per un periodo che va da uno a dodici mesi.

L’attività svolta si inserisce nella strategia di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza interna del Paese e prevenire forme di criminalità più complesse e pericolose.