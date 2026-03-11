[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI SUI PREZZI DEI CARBURANTI. SEQUESTRATO UN DISTRIBUTORE ABUSIVO.

In attuazione delle direttive nazionali per prevenire aumenti incontrollati e pratiche speculative nel mercato dei carburanti, in linea con le indicazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli lungo l’intera filiera.

Nell’ambito di questo presidio, il Gruppo di Foggia, ha individuato nei pressi di un supermercato a Orta Nova (FG) un’area adibita illegalmente alla vendita di carburante, priva di autorizzazioni e misure di sicurezza, con serbatoi, pompe e attrezzature per la distribuzione clandestina.

È emerso che i gestori cedevano gasolio agricolo agevolato, al prezzo di 1,50 € al litro, a soggetti non aventi diritto, alimentando un circuito illecito in un momento di forti tensioni sui prezzi.

L’operazione ha portato al sequestro di circa 1.400 litri di carburante, delle attrezzature e di circa 1.000 euro ritenuti provento dell’illecita vendita; alla denuncia di due persone per violazioni in materia di accise, sicurezza e abusivismo commerciale e alla contestazione di una sanzione a un automobilista sorpreso a rifornirsi.

La Guardia di Finanza proseguirà i controlli amministrativi, economici e sul territorio per tutelare i consumatori, garantire la leale concorrenza e contrastare frodi e canali illeciti.

Il procedimento è in fase di indagine preliminare e le persone coinvolte sono considerate non colpevoli fino a sentenza definitiva.