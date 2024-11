Gregoraci ha un nuovo baby fidanzato. Di chi si tratta?

Elisabetta Gregoraci, dopo la recente separazione da Giulio Fratini, sembra aver intrapreso una nuova avventura sentimentale con il giovane Tomas Talin, di 16 anni più giovane. Paparazzati insieme a Milano mentre facevano shopping in una boutique, i due non hanno mostrato esitazioni nel condividere momenti di intimità, alimentando così i rumors su una possibile relazione tra loro.

Tomas, 28 anni, proviene da una famiglia estremamente benestante: è infatti il figlio di Fabio Talin, noto nel settore immobiliare a St. Moritz e proprietario di un’azienda che si occupa di imballaggistica negli aeroporti di tutto il mondo. Gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi” suggeriscono che la loro frequentazione non sia così recente; secondo alcune fonti, i due sarebbero stati avvistati in diverse occasioni in locali meneghini, come l’Armani Privé, in atteggiamenti affettuosi.

Quando si sono conosciuti i due?

Rumors affermano che l’incontro tra Elisabetta e Tomas sarebbe avvenuto la scorsa estate al celebre locale Twiga, dove potrebbe essere sbocciata la loro passione. Questo nuovo legame porta alla mente anche il passato di Gregoraci con Flavio Briatore, il padre di suo figlio Nathan Falco, e si solleva la domanda su come reagirà l’imprenditore a questa nuova storia d’amore della showgirl.

Con la sua bellezza e il suo fascino innato, Elisabetta continua a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, mentre il suo nuovo interesse amoroso sembra promettere sorprese e sviluppi inaspettati. Solo il tempo dirà se questa relazione porterà a qualcosa di duraturo.