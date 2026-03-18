Grave lutto al Grande Fratello, il ricordo strappalacrime: “C’era sempre per tutti”

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Ore tristi per il Grande Fratello, che è tornato in onda da poche ore sui teleschermi di Canale 5. La produzione è stata colpita da un grave lutto. E’ morta la storica autrice televisiva Annalisa Petrini, che da oltre trent’anni era la redattrice del reality show. La donna è morta per una breve malattia a Roma. La notizia è stata data dai canali social della produzione del Grande Fratello con un messaggio che ha colpito tutti quanti. Nel ricordo si leggono le seguenti parole: “Annalisa Petrini era una delle colonne portanti del GF. Da ieri non c’è più. Noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa.” Durante la prima serata in apertura di puntata, tutto lo staff compresa Ilary Blasi ha reso omaggio alla donna, che faceva parte della redazione dal 2000 in occasione della prima edizione.

Grande Fratello, Salvo Veneziano ricorda Annalisa Petrini

Tanti hanno voluto rendere omaggio ad Annalisa Petrini, che aveva incontrato centinaia di concorrenti in tutta la sua vita. L’autrice tv aveva detto che il Grande Fratello era un programma che ti entrava dentro, visto che ti affezionavi alle persone. La donna aveva dichiarato: “Li accompagni in questa avventura fino alla porta rossa e poi li accogli quando escono.” Tra gli ex gieffini che hanno voluto ricordare Annalisa Petrini c’è Salvo Veneziano, protagonista della prima edizione del reality show. L’uomo ha scritto un post sui social con il seguente messaggio strappalacrime: “La storia del Gf è lei. Annalisa Petrini era la nostra sorella più grande. Oggi cara mia sei volata in cielo. Non ti dimenticherò mai cara Annalisa. Lei c’era sempre per tutti noi.”