Grave lutto ad Il Paradiso delle Signore: Pietro Genuardi è morto

Pietro Genuardi è morto oggi 14 marzo dopo una breve battaglia contro un tumore al sangue scoperto ad ottobre. L’amato Armando Ferraris de Il Paradiso delle signore è balzato nei trend social quando la sua notizia della morte è arrivata come un fulmine al ciel sereno. In tanti credevano che l’attore avesse superato la fase delicata della malattia ma purtroppo così non è stato. Tra i primi colleghi a rendere omaggio all’uomo ci sono stati Flavio Parenti ed Ornella Giusto che ne Il Paradiso delle signore interpretano Tancredi e Rosalia. Ad esempio, Flavio ha pubblicato un post su X, il vecchio Twitter scrivendo le seguenti parole: “Con grande tristezza saluto Pietro Genuardi. Il celebre magazziniere noto a molti come Armando. La tv italiana perde un pezzo della sua storia e noi un pezzo di cuore.” L’uomo ha espresso le condoglianze alla famiglia con la speranza che la terra gli sia lieve.

Pietro Genuardi è morto: i fan de Il Paradiso delle signore sconvolti

Grave lutto nel cast de Il Paradiso delle signore. Pietro Genuardi è morto dopo aver perso la sua battaglia contro una grave malattia al sangue. L’attore a dicembre era tornato su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute che facevano sperare in meglio. In quell’occasione, l’uomo aveva detto di aver concluso il secondo ciclo di chemioterapia con la totale remissione dei blasti, tanto da considerarsi sano. Pietro Genuardi aveva spiegato che aveva bisogno del terzo ciclo di terapie prima di procedere al trapianto del midollo, che aveva trovato grazie a suo figlio Jacopo. Neanche a dirlo, la notizia della morte dell’attore ha sconvolto tutti i fan della soap opera, che oggi lo piangono. Tanti i commenti di condoglianze apparsi sui social per l’amato attore italiano.