Grave lutto a La7: il drammatico annuncio di Enrico Mentana sui social

Ore tristi per La7. E’ scomparso improvvisamente all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, meteorologo e climatologo del telegiornale della rete di Urbano Cairo. Per anni era stato il volto delle previsioni di La7, dov’era apprezzato per le sue analisi equilibrate e garbo con cui era solito annunciarle. Ad annunciare il grave lutto che ha colpito la rete è stato Enrico Mentana, il direttore del Tg La7. Il giornalista ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio: “Un nostro lutto, grave se n’è andato Paolo Sottocorona”. Il conduttore ha allegato al messaggio una foto del defunto meteorologo. In breve tempo, il post ha scatenato la reazione degli utenti e di molti personaggi del mondo della tv che hanno fatto le condoglianze alla rete per la perdita.

Paolo Sottocorona è morto improvvisamente oggi 8 ottobre all’età di 77 anni. Poche ore prima del decesso, il meteorologo aveva annunciato le previsioni del meteo nel corso dell’edizione del tg La7. Una perdita che ha sconvolto i personaggi del mondo dello spettacolo ma anche persone comuni. In rete si leggono molti commenti in ricordo di Paolo Sottocorona come questo: “Sai quelle persone che vedi in TV e ti sembrano di casa? Ecco! quello succedeva con Paolo Sottocorona. Se lo avresti trovato seduto a tavola la domenica con tutta la famiglia,nessuno si avrebbe stupito. Lui ci ha fatto amare il tempo,anche quando era brutto. Ciao Paolo e grazie”