Grave incidente sulla Strada Provinciale 58 “Le Matine”. Il Direttore Generale esprime cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco Antonio Squarcella

Il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, si è recato oggi presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo assieme a Stefano Colelli, direttore della Centrale Operativa 118, per sincerarsi personalmente delle condizioni cliniche dei feriti coinvolti nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 58 “Le Matine”.

Nel tragico impatto tra un’ambulanza in servizio e una vettura, ha perso la vita Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo.

Presente anche il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, che ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia della vittima e al personale sanitario coinvolto.

“Di fronte alla morte di una persona, tutto il resto passa in secondo piano, anche il rischioso lavoro che tanti operatori sanitari svolgono ogni giorno, senza sosta, soprattutto nell’emergenza-urgenza e nel sistema 118”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese. Ho voluto essere vicino a una famiglia travolta da una tragedia. E vicino ai sanitari coinvolti, feriti e contusi nell’incidente, ma anche a quelli che, in queste ore, continuano a lottare per salvare vite”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando che “tutta la comunità pugliese è qui, oggi, in un grande ospedale come Casa Sollievo della Sofferenza, dove ogni giorno si combatte tra la vita e la morte: nei pronto soccorso, in sala operatoria, nei corridoi di ogni reparto”.



“Antonio era un amico, prima ancora che un uomo delle istituzioni. Queste le parole di Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia. Con lui perdiamo una figura profondamente legata al territorio. A nome mio personale e dell’intera Azienda Sanitaria Locale, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia.”

L’INCIDENTE:

L’ambulanza, partita da Mattinata, stava trasportando un paziente proprio verso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” quando si è verificato il sinistro. Attualmente risultano cinque le personericoverate. Quattro operatori in servizio sull’ambulanza e la moglie della vittima. Le loro condizioni sono costantemente monitorate.

LE CONDIZIONI DEI FERITI

Tra i feriti, la dottoressa Valentina Magno, medico in servizio sull’ambulanza coinvolta e l’infermiere Matteo Martino, entrambidichiarati fuori pericolo.

In corso accertamenti clinici per il soccorritore Andrea Murgo e l’autista Matteo Spano, le loro condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari.

Restano critiche e sotto stretta osservazione le condizioni della moglie della vittima.

Mentre per la paziente trasportata sull’ambulanza, una donna motociclista con una frattura scomposta alla gamba, non sono stati riscontrati ulteriori traumi.

POSTAZIONE 118 MATTINATA

Il Direttore Generale di ASL Foggia ha espresso profonda vicinanza a tutti i feriti e ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti si sono fermati per prestare i primi soccorsi, nonché agli operatori dell’elisoccorso intervenuti con tempestività e professionalità.

“Il personale del 118 è sempre in prima linea, ogni giorno, anche nelle situazioni più complesse. Il loro lavoro è prezioso e merita il massimo riconoscimento”.

Per garantire la continuità dell’assistenza sul territorio, la Direzione ha provveduto a sostituire l’ambulanza coinvolta nell’incidente, ripristinando così la piena operatività della postazione 118 di Mattinata.

ASL Foggia resta in costante contatto con l’equipe sanitaria e con le autorità preposte per fornire ogni forma di supporto necessario.