Grave incidente per il padre di Belen: le prime notizie dall’ospedale

Gustavo Rodriguez, padre della celebre showgirl Belen, è stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente avvenuto ieri. L’uomo, 65 anni, è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone nella zona di Arnate, a Milano. Attualmente, non sono stati rilasciati bollettini medici ufficiali, mentre la famiglia Rodriguez ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Belen e Cecilia, infatti, si sono temporaneamente ritirate dai social, lasciando i fan in apprensione.

Come sta il papà di Belen Rodriguez?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le condizioni di Gustavo Rodriguez sarebbero serie. Fonti sanitarie citate dal quotidiano riferiscono che l’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Un dramma che ha scosso profondamente la famiglia Rodriguez, ora stretta attorno al capofamiglia in questo momento di grande difficoltà. Gustavo è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato coinvolto nell’incendio che lo ha colpito giovedì mattina. Inizialmente soccorso sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e successivamente trasferito all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 in una zona industriale, dove sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e a un’automedica. La polizia di Gallarate sta indagando sull’accaduto, ma dai primi rilievi sembra che si tratti di un fatto accidentale. Si ipotizza che il genitore della nota showgirl stesse utilizzando uno spazio adibito a deposito all’interno di un capannone condiviso con altre attività produttive.

Belen e Cecilia si sono trincerate nel silenzio dopo l’incidente