Grande partecipazione per la 2° Fiera del Disco, CD e Vinile, andata in scena nel weekend del 9 e 10 Novembre presso il Centro Commerciale del Gargano. La fiera ha riunito appassionati di musica e collezionisti in un evento carico di fascino e nostalgia.

Antonio Beverelli di Rete Smash ha intervistato Francesco Pozone direttore artistico ed organizzatore della Fiera.