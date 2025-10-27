GossipSpettacolo Italia

Grande imbarazzo al Grande Fratello, un concorrente è incontinente: ha fatto la pipì a letto

Concorrente incontinenti al Grande Fratello, nella casa ha fatto la pipì a letto, cosa è emerso dall'indiscrezione.

Sara Fonte27 Ottobre 2025
Grande imbarazzo al Grande Fratello
Logo Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)
Al momento non ci sono state dinamiche molto intriganti al Grande Fratello, sono infatti in molti a pensare che questa edizione sia alquanto noiosa. Nelle scorse ore però è emerso un episodio molto imbarazzante che sta catturando non poco l’attenzione.

Sul sito Dagospia.it si legge che un membro che fa parte della produzione del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 si è lasciato sfuggire un dettaglio che riguarda uno dei concorrenti, ha rivelato che soffre di incontinenza.

Concorrente incontinenti al Grande Fratello: nella casa ha fatto la pipì a letto

Questo è quello che si legge sul noto portale: “Un episodio imbarazzante all’interno della casa. Stando a quanto riferito da gola profonda della produzione, un concorrente si sarebbe fatto la pipì addosso mentre era a letto“.

Chi è il protagonista dell’imbarazzante vicenda? Il suo nome al momento non è stato svelato. Dagospia ha fatto sapere che la produzione del Grande Fratello ha preferito non rivelarlo perché teme che possa abbandonare il reality per la vergogna.

