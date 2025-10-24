Omer Elomari, drammatica confessione al Grande Fratello: “Un cecchino mi ha sparato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Omer Elomari ha dovuto affrontare un periodo molto difficile quando era molto piccolo, viveva a Damasco quando è scoppiata la guerra. Sia lui che la sua famiglia hanno vissuto momenti drammatici, in varie occasioni hanno anche rischiato la vita.

Nelle scorse ore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni molto personali che hanno spiazzato praticamente tutti. Parlando con Mattia Azzali ha raccontato che una volta sentiva il bisogno di lavarsi dopo giorni di bombardamenti in cui non c’era acqua. L’unica soluzione era lavarsi nel fiume, nonostante nevicasse e faceva davvero freddo. Andare lì era molto pericoloso, infatti ha rischiato di morire.

Un cecchino ha sparato ad Omer Elomari, è successo più volte: il drammatico racconto al Grande Fratello

Le scioccanti parole del gieffino non sono certo passate inosservate, al suo compagno di avventura ha detto: “Un cecchino mi ha sparato mentre ero lì nel fiume. Non mi ha colpito per fortuna. In generale durante la guerra hanno sparato contro di me e la mia famiglia almeno trenta volte”, ha poi detto che fortunatamente sono sempre riusciti a scappare prima che li colpissero.

Omer Elomari ha parlato anche della bomba che ha distrutto casa sua, ancora oggi ricorda bene il rumore e il successivo silenzio, sentiva solo un fischio alle orecchie. Il gieffino ha detto che sarebbe esploso se fosse rientrato a casa prima.