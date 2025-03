Grande Fratello, Zeudi Di Palma vicina alla Lega di Matteo Salvini: il retroscena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zeudi Di Palma è tra le favorite alla vittoria del Grande Fratello che si appresta a terminare il 31 marzo su Canale 5. La giovane si è fatta subito notare nella casa per le accese discussioni e per il flirt con Helena Prestes, che ha permesso la creazione di una fanbase internazionale. L’ex Miss Italia ha inoltre portato avanti la battaglia per la difesa dei diritti LGBT. La modella ha raccontato la sua vita, sopratutto il legame forte che ha col fratello e la madre, che ha visto al Grande Fratello. Non tutti sanno però che la madre Maria Rosaria è stata consigliera dell’Ottava Municipalità di Napoli. La madre di Zeudi ha fatto parte del consiglio del gruppo Adesso Napoli, che ha sostenuto il sindaco Manfredi, candidato per il Centro Sinistra alle elezioni comunali di Napoli nel 2021.

Zeudi Di Palma prima del Grande Fratello ha partecipato ad un comizio pro Matteo Salvini

La madre di Zeudi Di Palma ha avuto un ruolo attivo politica. Dopo aver fatto parte dell’Ottava Municipalità di Napoli, la donna si è unita alla Lega di Matteo Salvini nel 2023. In quell’occasione, Maria Rosaria dichiarò le seguenti parole: “Entrare a far parte della Lega mi inorgoglisce e mi spinge ad impegnarmi ancora di più per il territorio ed i cittadini. Ringrazio il coordinatore regionale Durigon e il coordinatore cittadino Nappi per l’opportunità di crescita che mi è stata offerta”. La vicinanza al partito di Salvini era stata mostrata dalla stessa concorrente del Grande Fratello che aveva preso parte ad un comizio di Salvini. Il 30 luglio 2022, l’ex Miss Italia era tra gli ospiti in scaletta per l’incontro a Milano Marittima per la tradizionale festa della Lega.