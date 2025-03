Grande Fratello, Helena Prestes demolisce Luca Giglio: “E’ una persona arrogante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 24 marzo andrà in onda la semifinale del Grande Fratello dove verranno eletti i finalisti che si sfideranno per vincere il montepremi finale di 50 mila euro. Al televoto di questa settimana ci sono Luca Giglio, Helena Prestes e Chiara Cainelli che potrebbero dire addio al reality show ad una settimana dalla finale. Proprio la modella brasiliana si è lasciata andare ad un commento su un suo compagno d’avventura. Si tratta di Luca Giglio, con il quale i rapporti non sono mai stati così idilliaci. Durante un confronto con Javier Martinez, Helena Prestes ha fatto delle forti dichiarazioni sul parrucchiere emiliano. La modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “Non mi piace come lui parla con me. È una persona arrogante. Ha dato un calcio al puff, quando dice che non si fa questo, quindi parla a vanvera. Ma è di un’arroganza… non mi ha mai fatto un commento positivo”.

Grande Fratello, Helena Prestes dice la sua su Luca Giglio

Helena Prestes ha dato la sua opinione su Luca Giglio nel corso di un dialogo con Javier Martinez all’interno della casa del Grande Fratello. La modella brasiliana ha affermato che il parrucchiere emiliano non le ha mai fatto un complimento vero o proprio se non per quanto riguarda la sua storia d’amore con il pallavolista argentino. La donna ha dichiarato le seguenti paroli: “Io ho tante cose che mi riguardano e le faccio, più di te. Ho fatto molto più di te, glielo volevo dire. Quanto è ingiusto e incoerente con le cose che dice. Pure maschilista questa cosa”. Secondo la donna, Luca Giglio avrebbe peccato un po’ di presunzione all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio i due concorrenti si sfideranno al televoto insieme a Chiara Cainelli dove qualcuno sarà costretto ad abbandonare la casa ad una settimana dalla conclusione del programma.