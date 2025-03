Grande Fratello, Zeudi Di Palma nega di aver baciato Alfonso D’Apice: Maxime la sbugiarda sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di pochi giorni dalla finale, gli animi all’interno della casa del Grande Fratello sono ancora molto tesi. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Zeudi Di Palma che ha fatto molto parlare per il suo avvicinamento ad Helena Prestes e le sue tante contraddizioni raccontate nel corso di questa edizione. Nel corso della giornata di ieri, l’ex Miss Italia si è resa protagonista di un confronto con Helena Prestes sui motivi che le hanno portate ad allontanarsi sempre più. In questo frangente, la modella brasiliana ha fatto riferimento al bacio che Zeudi si era scambiata con Alfonso D’Apice. Di qui, è arrivata la reazione della concorrente napoletana del Grande Fratello, che non ha esitato a dichiarare: “Non mi son baciata con nessuno, neanche con Alfonso”.

Grande Fratello, Maxime Mbanda sbugiarda Zeudi Di Palma sul bacio con Alfonso D’Apice

Zeudi Di Palma ha negato il bacio che si era scambiata con Alfonso D’Apice all’interno della casa del Grande Fratello. Un’affermazione che non è passata inosservata agli utenti della rete, che hanno pubblicato alcuni video che ritraggono l’ex Miss Italia ammettere che si era veramente baciata Alfonso nel giorno di Natale. Anche un ex concorrente di questa edizione del reality show ha voluto dire la sua. Si tratta di Maxime Mbanda, che ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per sbugiardare la finalista. L’uomo ha postato le immagini del bacio tra Alfonso e Zeudi per poi scrivere le seguenti parole: “Tranquilli ci sento e ci vedo ancora bene.” Il rugbista era stato uno dei primi a notare la manifestazione d’affetto tra i due concorrenti nella casa. Insomma come dice il detto “le bugie hanno le gambe corte”.