Grande Fratello Vip, Marina prova a ricucire con Giacomo

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La nomination ha lasciato il segno su Giacomo Gallani, che al Grande Fratello Vip non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto durante l’ultima puntata. A pesare soprattutto è stata la scelta di Marina La Rosa, chiamata a decidere chi salvare tra lui e Carmen Di Pietro. Marina ha preferito Carmen e Giacomo si è così ritrovato direttamente al televoto. Una decisione che ha inevitabilmente raffreddato il rapporto tra i due concorrenti. Giacomo, infatti, non si aspettava di essere lasciato senza protezione dai suoi compagni.



Fino a quel momento non era mai stato nominato e proprio per questo era convinto di aver costruito legami solidi nella Casa.

La situazione lo ha spinto a interrogarsi non soltanto sul proprio percorso, ma anche sulla sincerità di alcuni rapporti.

Marina si è accorta del cambiamento nel suo atteggiamento e ha deciso di affrontare nuovamente la questione.

L’obiettivo della concorrente è quello di recuperare quella complicità che sembrava essersi incrinata dopo la puntata.

Da qui un nuovo confronto nel quale Marina ha cercato soprattutto di rassicurare Giacomo.

Marina incoraggia Giacomo: “Voglio che tu resti”

Marina non ha nascosto di sentirsi responsabile per quanto accaduto durante la catena di salvataggio.

La concorrente ha però ricordato che anche gli altri inquilini avrebbero potuto scegliere Giacomo e impedire che finisse al televoto. Gallani, dal canto suo, ha spiegato ancora una volta il motivo della propria delusione.

Il fatto di non essere mai stato nominato gli aveva fatto pensare di essere particolarmente apprezzato all’interno del gruppo.

Per questo essere rimasto senza alcun salvataggio lo ha colpito molto più di quanto immaginasse.

Marina ha provato a fargli capire che una dinamica di gioco non può cancellare l’affetto costruito durante la convivenza.

Secondo La Rosa, Giacomo è apprezzato soprattutto per la sua educazione e per il modo gentile con cui si rapporta agli altri.



Allo stesso tempo, però, Marina gli ha fatto notare come la nomination lo abbia reso più spento e distante.

Un atteggiamento che, secondo lei, rischia di impedirgli di vivere pienamente gli ultimi giorni prima del verdetto.

La concorrente lo ha quindi invitato a reagire e a mostrare maggiormente la propria personalità.

Marina vuole che Giacomo torni a partecipare alla vita della Casa senza pensare continuamente alla possibilità di essere eliminato.

Ed è proprio durante questo confronto che ha pronunciato la frase più significativa: “Io voglio che tu resti qua. Io ci tengo”.



Un messaggio accompagnato dalla volontà di fargli capire quanto tenga realmente al loro rapporto.

Marina gli ha ricordato che il tempo trascorso nel reality può ancora essere sfruttato per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Il suo invito è stato quindi quello di non vivere l’attesa del televoto come una condanna già scritta.

Giacomo ha ammesso di aver attraversato alcuni momenti di forte sconforto dopo la puntata.

Con il passare delle ore, però, sembra aver iniziato a guardare alla situazione con maggiore serenità.

Il confronto con Marina potrebbe dunque rappresentare un primo passo verso un riavvicinamento.

Resta comunque da capire se la delusione sia stata completamente superata.

A decidere quanto tempo i due avranno ancora per ricucire il loro rapporto sarà adesso il pubblico del Grande Fratello Vip.

FONTI:

Bad Taste