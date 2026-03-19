Grande Fratello Vip, un concorrente vuole già abbandonare: ecco chi

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Il Grande Fratello Vip è iniziato lo scorso 17 marzo con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. A distanza di poche ore dall’inizio, già un concorrente ha minacciato di abbandonare il programma delle reti Mediaset. Si tratta di GionnyScandal, il quale ha accusato una grave crisi all’interno della casa più spiata d’Italia. Il rapper ha infatti espresso l’intenzione di tornare a casa, sentendo troppo la mancanza della fidanzata. In una segnalazione riportata da Deianira Marzano si leggono le seguenti parole: “Gionny Scandal sta pensando di lasciare la casa del Grande Fratello. Ne stanno parlando in casa, lui è da un’ora con lo psicologo. Da quello che dicono sembra non voglia cambiare idea, sarà il primo eliminato.”

GionnyScandal vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

A poche ore dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è già un concorrente che è entrato in crisi. GionnyScandal ha minacciato di abbandonare il programma dopo aver accusato troppo la mancanza di casa. Proprio il rapper era stato ospite di recente a Verissimo dove aveva parlato della sua difficile storia. In quell’occasione, il ragazzo aveva raccontato la morte dei genitori adottivi, dichiarando: “Mi ricordo quel momento. Eravamo andati a fare delle commissioni e quando siamo tornati – era ora di pranzo e c’era anche mia nonna – la mamma si è accasciata. Mi ricordo la faccia dell’infermiere quando ha constatato che era morta. Cercavano di coprirmi gli occhi, ma io vedevo tra le dita”.