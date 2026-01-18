Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smentisce trattative

Selvaggia Lucarelli ha smentito categoricamente di essere in trattativa con Mediaset per la conduzione del Grande Fratello Vip, definendo le voci circolate in rete come "solo invenzioni".Il futuro del...

Selvaggia Lucarelli ha smentito categoricamente di essere in trattativa con Mediaset per la conduzione del Grande Fratello Vip, definendo le voci circolate in rete come "solo invenzioni".

Il futuro del reality

Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, il reality di Canale 5 cerca un nuovo volto. Ilary Blasi resta la candidata principale per la conduzione della prossima edizione, che dovrebbe partire nella primavera 2026. La data di inizio non è ancora stata ufficializzata da Mediaset.

La battuta di Lucarelli

Nonostante la smentita, la giornalista ha lasciato aperto uno spiraglio ironico: "Io al Gf? Solo se Ilary ci prova con me", ha scritto sui social. Una battuta che ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul cast e sulla conduzione del programma.

Gli opinionisti in pole position

Tra i nomi circolati per il ruolo di opinionista figurano Alba Parietti, Massimo Lovati e Aida Yespica. Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, ha commentato le indiscrezioni definendole "una gara a chi la spara più grossa".