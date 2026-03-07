Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli nuova opinionista: “Ecco perchè ho accettato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si appresta a tornare sui teleschermi di Canale 5. Il reality show vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione e l’arrivo di Selvaggia Lucarelli come opinionista. Proprio la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo arrivo nel noto programma della rete ammiraglia Mediaset. La nota giornalista ha dichiarato: “Dopo mesi di chiacchiere, pettegolezzi e fanta-trattative che a tratti mi hanno fatta sentire Ronaldo in procinto di andare a giocare in Arabia Saudita, alla fine sì, ho accettato di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip.” Selvaggia Lucarelli ha spiegato di aver ricevuto reazioni esilaranti alla notizia come queste “c’è chi ha tirato in ballo Travaglio come se lui stesso dovesse entrare nella casa con Antonella Elia, chi ‘Eh ma come, tu che fai questa tv?’, ‘Non me l’aspettavo’, ‘Non avevi detto che…?’, ‘Ma quindi lasci Ballando?’, ‘Ma è per questo che difendevi Mediaset?’, ‘Ah ma lo sapevi già da mesi!’.“

Selvaggia Lucarelli ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad accettare l’incarico come opinionista del Grande Fratello Vip. La nota giornalista ha rivelato: “Mi sembra una sfida interessante per un programma che deve (ri)decollare: se andrà bene sarò felice, se andrà meno bene avrò comunque qualcosa da raccontare, da analizzare, da interpretare. E per una che fa questo lavoro, va bene lo stesso. Ah, poi tra i concorrenti c’è uno dei miei personaggi preferiti di sempre nel mondo dei reality. Poi c’è Ilary e la amo”. Insomma, la donna è carica per iniziare questa nuova avventura in casa Mediaset dove sarà affiancata da Cesara Buonamici, che è stata confermata come opinionista dopa la passata edizione.