Grande Fratello Vip, rumor sul cast: papabili concorrenti e opinioniste

Manca un mese alla nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5 e l’attesa è già altissima. Quest’anno a guidare i Vipponi nel loro percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia ci sarà Ilary Blasi, pronta a tornare alla guida del reality show più longevo della Tv italiana. In questi giorni, intanto, sono iniziati a circolare i primi rumor sui concorrenti che a breve potrebbero varcare la porta rossa.

Gf Vip: i nomi dei concorrenti in lizza per varcare la porta rossa

Sulla durata del reality non ci sono dubbi: il Grande Fratello Vip terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 per sei settimane. Il cast dovrebbe invece essere composto da circa 10/12 concorrenti. In lizza per varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia, stando ai rumor, ad oggi ci sarebbero: Adriana Volpe, Antonella Elia, Raul Dumitras, Francesca Manzini, Sarah Esposito, Ilona Staller e Achille Costacurta.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in lizza per il ruolo di opinioniste

L’obiettivo è quello di intrattenere il pubblico, e di non farlo annoiare. Al fianco di Ilary Blasi con ogni probabilità ci saranno due opinioniste. In questi giorni si è parlato molto della possibile riconferma nel ruolo di Cesara Buonamici e di un possibile arrivo da new entry per Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, per avere delle conferme sul cast bisognerà attendere ancora qualche giorno.