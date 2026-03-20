Grande Fratello Vip, quanto percepisce Selvaggia Lucarelli? Svelato l’importante cachet

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Il Grande Fratello Vip è iniziato da alcuni giorni. Questa edizione vede Selvaggia Lucarelli come opinionista del reality show più famoso delle reti Mediaset. La giornalista è finita al centro dell’attenzione in queste ore dopo che è stato rivelato l’importante cachet che percepirebbe per fare da opinionista nel programma. Secondo il portale Fanpage, per convincere la donna ad accettare il ruolo di commentatrice del Grande Fratello Vip le sarebbe stato offerto quanto guadagna in dieci anni a Ballando con le stelle. Libero ha tradotto tale indiscrezione in una cifra di circa 35 mila euro a puntata. Si tratta di una voce e non di dati ufficiali che circola sul nome di Selvaggia Lucarelli. Se fosse confermato la donna finirebbe per guadagnare più di Ilary Blasi, tornata al comando del reality show.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli prenderebbe 35 mila euro a puntata

Selvaggia Lucarelli prenderebbe 35 mila euro a puntata. Una cifra ben superiore a quella percepita da Ilary Blasi, tornata al comando del Grande Fratello dopo l’abbandono di Alfonso Signorini. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex moglie di Francesco Totti prenderebbe più di 25 mila euro a puntata per un totale di 650 mila euro. Anche in questo casa mancano conferme ufficiali da parte delle reti Mediaset, sebbene la cifra sia ritenuta coerente in quanto riconosciuta ai volti di punta della prima serata. Accanto a Selvaggia Lucarelli, Cesara Buonamici che prenderebbe circa 14 mila euro a puntata.