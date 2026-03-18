Grande Fratello Vip, quando percepisce Alessandra Mussolini? Svelato l’impressionante cachet

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Alessandra Mussolini è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, partito lo scorso 17 marzo sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La presenza della donna è stata molto chiacchierata sia in Italia che all’estero. L’ex parlamentare si è resa protagonista già di diversi scontri nel corso della prima diretta. La donna ha dimostrato di nutrire un certo rancore nei confronti di Selvaggia Lucarelli, in seguito all’esperienza fatta alcuni anni fa a Ballando con le stelle dove lei era concorrente. In queste ore, Alessandra Mussolini è finita al centro dell’attenzione per l’impressionante cachet che percepirebbe per fare il Grande Fratello Vip. A rivelare l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che in un post pubblicato nel suo profilo X ha scritto: “Signori, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa.“

Alessandra Mussolini prenderebbe più di 300 mila euro per il Grande Fratello Vip

L’ex parlamentare percepirebbe più di 300 mila euro per prendere parte al Grande Fratello Vip, la cui prima puntata ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori per un totale del 18% di share. Proprio Alessandra Mussolini si è già messa in luce all’interno della casa più spiata d’Italia a causa delle sue dichiarazioni. Al termine della diretta, la donna credendo di non essere ripresa ha fatto delle rivelazioni scottanti. Non solo ha sparlato di Selvaggia Lucarelli ma anche svelato di avere un tatuaggio in un punto molto delicato. L’ex parlamentare ha confessato tutto a tavola, dichiarando in questo modo: “Mi volevo fare un bel tatuaggione. Se ha fatto male? Volevo morire. Dove? Sulla pat*ta. Tanto non ci sente nessuno.”