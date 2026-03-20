Grande Fratello Vip, quanto guadagna Ilary Blasi? Svelato il cachet stellare della conduttrice

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori italiani. Il reality show è tornato in onda su Canale 5 con una nuova edizione che sta già facendo molto parlare. Il programma ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla sua conduzione. In queste ore, in rete sono stati rivelati i cachet percepiti per prendere parte a questa edizione del Grande Fratello Vip. Se Selvaggia Lucarelli guadagnerebbe 35 mila euro a puntata secondo quanto riportato da Fanpage, Ilary Blasi ne prenderebbe 25 mila per un totale di oltre 600 mila euro. Un ritorno, quello dell’ex moglie di Francesco Totti, che è già un successo. Difatti, sono stati oltre un milione di utenti a seguire le vicende dei concorrenti nell’app del programma.

Grande Fratello vip, Ilary Blasi prenderebbe 25 mila euro a puntata

Ilary Blasi prenderebbe 25 mila euro a puntata secondo quanto riportato dal portale Libero. Di recente, Piersilvio Berlusconi ha parlato di questa edizione del Grande Fratello Vip, che con la sua prima puntata ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori. Il direttore di Mediaset ha dichiarato sugli ascolti ottenuti dall’ex moglie di Francesco Totti: “Al GF Vip diamogli tempo: è troppo presto per dare un verdetto. Con Endemol Shine Italy abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Gf Vip sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti. Un ingrediente come il Grande Fratello nella televisione di oggi ci sta”.