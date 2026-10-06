Grande fratello vip, Piera Meloni lascia Gian Marco Ciaccia: il commento di Javier Martinez

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello vip è andato in onda nelle scorse ore con una nuova puntata che è stata vista da quasi 2 milioni di telespettatori. Tra le protagoniste assolute della diretta vi è stata Piera Meloni, la quale in queste ultime settimane si è avvicinata pericolosamente ad Alessandro Roncaccia nonostante fosse fidanzata con Gian Marco Ciaccia. L’influencer ha rivisto il compagno nel corso dell’ultima diretta. In questa circostanza, Gian Marco Ciaccia ha lanciato diverse accuse nei confronti di Piera Meloni, dichiarando: “Speravo che questa storia finisse con la mia lettera. Quando sei entrata ti ho sentita parlare di limiti, dicendo che fare questa esperienza da fidanzata è limitante“. L’uomo ha aggiunto di non riconoscere più la ragazza che ama e di credere che lo abbia preso in giro visto che da un mese hanno preso casa insieme.

Il confronto tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni è stato il momento clou del’ultima diretta del Grande fratello vip. L’influencer con le lacrime agli occhi ha annunciato alle opinioniste che la sua storia d’amore con il ragazzo è ufficialmente giunta al termine. Nel frattempo, il comportamento della ragazza ha scatenato la reazione di un altro noto ex gieffino. Si tratta di Javier Martinez, il quale ha commentato un video in cui gli utenti di Instagram prendono in giro l’atteggiamento poco leale di Piera Meloni nei confronti del fidanzato. L’uomo ha scritto: “incredibile”, con tanto di faccine sorridenti.

Il coraggio di sto tipo che sta con una che lo cornifica da un anno con l’ex pic.twitter.com/LkQi2AFTMQ — Amanda 🧲 🇮🇹 (@Amanda2136412) October 5, 2026