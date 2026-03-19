Grande fratello vip, Paola Caruso in lacrime: la rivelazione drammatica sul figlio

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Il Grande fratello vip è partito da qualche giorno ed i protagonisti di questa edizione hanno iniziato a raccontare le proprie storie. Nel corso delle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata Paola Caruso, la quale ha rivelato ad alcune compagne d’avventura i motivi che l’hanno spinta a prendere parte al Grande Fratello vip. Paola Caruso ha dichiarato queste parole, parlando con Antonella Elia ed Alessandra Mussolini: “A maggio devo andare in America per operarlo di nuovo. Adesso devo stare qua perché devo guadagnare. Che devo fare? Devo andare a rubare?”, facendo riferimento ai problemi di salute del figlio Michele, resi pubblici nel corso di varie ospitate in televisione.

Grande fratello vip, Paola Caruso in lacrime per il figlio

Paola Caruso è scoppiata in lacrime al Grande fratello vip. L’ex Bonas di Avanti un altro ha parlato del difficile rapporto tra lei e il padre di suo figlio Michele. La donna ha fatto una dolorosa ammissione: “In tutto questo il padre niente! Io sono sola. Neanche una telefonata. Io lo informo. Non lo posso chiamare perché mi ha bloccato ovunque, tramite l’avvocato io lo informo di ogni cosa perché non voglio che un domani mio figlio mi possa dire:”Mamma, tu hai sbagliato!”” La donna ha concluso, ammettendo di aver avvisato l’uomo che veniva nel programma e che proprio per questo avrebbe potuto vedere liberamente loro figlio. La showgirl ha concluso il racconto, dichiarando di non aver ricevuto risposta da lui.